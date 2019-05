Libération du cerveau de l’affaire des faux médicaments de Diourbel : le Forum du Justicable invite le Procureur à ouvrir une enquete

Après le syndicat des pharmaciens qui a rué dans les brancards à la suite de la libération surprise de l’un des cerveaux des faux médicaments de Diourbel, c’est autour du Forum du Justiciable de dire son inquiétude dans cette affaire. Une affaire très grave d’autant plus que le juge a relevé lors de l’audience en appel qu’il n’y avait aucun document dans le dossier carcéral de Amadou Oury Diallo qui pouvait attester la grâce présidentielle dont il aurait bénéficié le 3 Avril 2019. Un fait inédit qui a amené le juge à renvoyer l’affaire au 27 Mai 2019 afin que toutes les vérifications soient faites. Aussi Boubacar Ba et ses camarades du forum d’interpeller directement l’administration pénitentiaire, le Ministre de la justice et le Directeur des affaires criminelles et des grâces sur cette affaire d’une gravité extrême et qui est en train de ternir l’image de la justice sénégalaise. Ils ont aussi invité le Procureur de la République à ouvrir une enquête sur cette affaire et de prendre des sanctions le cas échéant.