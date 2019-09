Libération des ressortissants européens impliqués dans la saisie de drogue de 798 kilos : Abdoul Mbaye indexe la faiblesse de l'État

La liberté provisoire obtenue par Matera Pasquela et Paolo Amalfitano, membres de l'équipage du "Grande Nigeria" du nom du navire de Grimaldi, ayant transporté 798 kilos saisis à Dakar, et celle du couple allemand (Lukas Schmitzberger et Carolin Verna Stanzi) qui a accompagné la marchandise depuis le Brésil, fait réagir les acteurs politiques.

Le leader de l'Alliance pour la Citoyenneté et le travail est le premier à aller au front. Sur Twitter, Abdoul Mbaye fustige ce qu'il qualifie de faiblesse de l'État. "Faiblesse d'un régime pourtant fort hargneux lorsqu'il s'agit de ses citoyens", fait remarquer l'ancien Premier ministre qui attend les explications du Procureur après cet important acte posé par les autorités judiciaires.

À noter que les ressortissants des pays européens qui viennent d’être libérés ont été placés sous contrôle judiciaire et ne doivent en aucun cas quitter le territoire sénégalais. C'est l'une des conditions de leur mise en liberté provisoire. Une démarche bénie par les autorités sénégalaises surtout que Grimaldi a accepté de négocier pour le paiement suivant des modalités allégées de la somme réclamée par la Douane sénégalaise. Qui réclame pas moins de 143 milliards pour la deuxième saisie puisqu'une première a été opérée le 26 juin à bord du Grande Africa, toujours battant pavillon Italien et appartenant à Grimaldi.



Dans la nuit du 30 au 1er juillet, la douane sénégalaise a découvert une quantité de 798 kilos de cocaïne dans des véhicules de marque Renault transportés par le navire Grande Nigeria de l'armateur italien, Grimaldi. Suite à cette saisie record révélée par Dakaractu, les services de sécurité sénégalais ont procédé à des arrestations, pour élucider cette affaire aux multiples ramifications. C'est sur ces entrefaites que deux membres de l’équipage, de nationalité italienne et un couple allemand qui voyageait avec la drogue ont été appréhendés et placés sous mandat de dépôt.