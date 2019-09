Libération des présumés propriétaires de la Cocaine du Port, déclaration Cissé Lo : La question orale de Decroix au Gouvernement

Le député Mamadou Diop Decroix veut apparemment toute la lumiére sur la gestion du dossier de la drogue découverte au Port de Dakar dans un cargo de la compagnie Grimaldi et les soubresauts qui ont suivi cette affaire. Après sa demande pour l’ouverture d’une enquete parlementaire, le député a adressé une question orale au Gouvernement dans ce sens. L’ancien ministre sous l’ère Wade, est d’abord revenu sur l’importance de la prise et a dit sa surprise plus tard d’apprendre que le couple allemand et les responsables italiens qui ont été arrêtés dans cette affaire ont bénéficié d’une liberté provisoire.



“Etant donné qu'ils ont été placés sous contrôle judiciaire, l’on pouvait encore s’efforcer de comprendre la décision du juge. La presse nous indique que les demandes de liberté provisoire n’ont pas rencontré d’opposition de la part du procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye ”, s’étonne Decroix. Il n’était pas au bout de sa stupéfaction, indique t-il, apré la declaration d’une très haute personnalité au plan national comme international, en l’occurrence le Président Moustapha Cissé Lô, Premier Vice-président de l’Assemblée nationale et Président du parlement de la CEDEAO.



“J’ai attendu plusieurs jours pour voir quelle suite serait donnée à cette terrible déclaration mais en vain”, fera savoir Decroix.



Aussi, le député du groupe parlementaire libéral de poser au gouvernement la question de savoir ce qu’il compte faire pour donner suite à cette déclaration gravissime du Président Lô. Et, subsidiairement, qu’il indique les raisons pour lesquelles les personnes incriminées et placées sous mandat de dépôt dans cette affaire ont été libérées.