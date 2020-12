Libération des activistes : Malick Biaye reste en prison après une erreur sur son nom.

Poursuivis pour outrage à agent et organisation de manifestation sans autorisation, les activistes, El Hadj Mar Diagne, Pape Abdoulaye Touré, Thierno Mohamed Sall et Malick Biaye ont été jugés, ce mercredi 09 décembre 2020, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le juge a relaxé tous les prévenus au bénéfice du doute.







Cependant Malick Biaye devra prendre son mal en patience et rester en prison une nuit de plus. La faute à une erreur qui s’est glissée sur son nom. « Au lieu de BIAYE, ils ont mis MBAYE. Et donc notre camarade Malick BIAYE va passer encore une nuit en prison alors qu'il est libre. Du fait d'une erreur. D'une négligence de l'administration de la justice », a révélé Guy Marius Sagna.