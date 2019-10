Libération de l'Afrique / Ousmane Sonko lance un appel aux africains depuis Ziguinchor, contre la stratégie de liquidation des élites

Ousmane Sonko a profité de la conférence de presse tenue ce samedi à Ziguinchor, sa base affective, pour lancer un appel aux Africains. Selon le leader des Patriotes, le syndrome qui a fini par la liquidation de Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Mamadou Dia et autres élites doit s'arrêter. Selon lui, les dirigeants africains sont sous la coupole des européens "la domination doit cesser et cela doit cesser. Le combat que nous menons, c'est pour la libération du Sénégal et de l’Afrique", a-t-il lancé...