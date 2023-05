Libération de deux cyclotouristes marocains enlevés entre le Burkina et le Niger (médias)

Deux cyclotouristes marocains, portés disparus à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, ont été retrouvés sains et saufs après avoir été enlevés par un groupe armé et libérés, rapportent dimanche les médias marocains.



"Les deux citoyens marocains enlevés le 1er avril dernier par des éléments armés au niveau des frontières nigéro-burkinabaises, ont été libérés", a indiqué l'agence de presse marocaine MAP dans une dépêche datée de Niamey, en citant une "source bien informée".



Une source diplomatique marocaine avait fait savoir fin avril que les deux hommes étaient portés disparus mais leur enlèvement n'avait pas été annoncé officiellement.



"La coopération entre les services de sécurité marocains et nigériens, qui a duré 4 semaines, a permis la localisation des deux Marocains et leur libération samedi sains et saufs", a précisé la même source.



Aucun autre détail n'a été divulgué.



Abderrahmane Serhani (65 ans) et Driss Fatihi (37 ans) n'avaient pas donné de nouvelles après être entrés au Burkina Faso en provenance de Côte d'Ivoire et après avoir pris la direction de la frontière vers le Niger.



Ils avaient quitté le Maroc le 19 janvier.



Les deux hommes, qui se trouvent à Niamey selon des médias marocains, sont soumis à des examens médicaux avant d'être rapatriés au Maroc, a ajouté la source informée.



Le nord du Burkina Faso est en proie depuis 2015 à une spirale de violences jihadistes qui ont fait plus de 10.000 morts -- civils et militaires -- selon des ONG, et quelque deux millions de déplacés.