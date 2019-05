Libération de Thione Seck au motif du règlement n°5 de l’UEMOA : Les pros Khalifa dénoncent le « un poids, deux mesures »

La libération de l’artiste Thione Seck et la fin des poursuites engagées contre lui au motif que « les mis en cause n’ont pas été assistés par un avocat dès l’interpellation, ce qui est assimilée comme une formalité substantielle » par le magistrat Maguette Diop a fait réagir les souteneurs de Khalifa Sall.

Leur leader ayant été dans la même position au moment de son arrestation. Son avocat, Me El Hadj Diouf avait à l’époque rué dans les brancards dénonçant sa conduction à Rebeuss.

Selon Cheikh Doudou Mbaye de Rewmi, c’est à partir de l’audience que le Chef de l’État avait accordée au leader du « Raam Daan » que la confusion est née.

« C'est à partir de cet instant précis, malheureusement, que la confusion s'est installée. Le biais, l'erreur est née de cette audience. On vous avait dit qu'il était maladroit de recevoir un présumé criminel, de surcroît en liberté provisoire et qui plus est, son avocat est un allié politique. C'était de la pure maladresse que le sénégalais lambda est libre d'interpréter comme un ticket de fin d'ennuis judiciaires. Triste pays! Pour rappel, je n'ai rien contre Monsieur Seck. Mais dans ce pays, quand on vous montre la lune, vous vous contentez de regarder notre doigt », a-t-il réagi demandant de libérer Khalifa Sall.

Même son de cloche chez Moussa Tine qui a aussi dénoncé les similitudes dans le dossier et les différences de traitement. « Le magistrat Maguette Diop déclare « nul et de nullité absolue » l’ensemble de la procédure contre Thione Seck car « les mis en cause n’ont pas été assistés par un avocat dès l’interpellation » et que ceci est « une formalité substantielle ». Qui peut m’aider à comprendre? N’est-ce pas ce qu’on a refusé à Khalifa Sall avec le même juge comme assesseur? Même après que la CEDEAO ait relevé et condamné le Sénégal pour le vice « substantiel » de procédure ? » s’est-il demandé.