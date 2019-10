Libération de Ousmane Bâ au Gabon : Serigne Modou Mbacké Bara Dolly n'y voit pas un échec de la Convergence Taxawu Ndonoy Maggi Lislam

Arrêté à Port Gentil au Gabon après une plainte déposée par le représentant local de la Convergence Taxawu Ndonoy Maggi lislam (CTNMI), Ousmane Bâ bénéficie d'une liberté provisoire depuis vendredi dernier. Un rebondissement qui ne fait pas perdre espoir à l'organisation à l'origine de son arrestation au pays d'Ali Bongo. Selon Serigne Modou Mbacké Bara Dolly, « on ne peut pas parler d'échec dans la mesure où l’État du Sénégal s'est impliqué pour son extradition ». Dans sa parution du jour, le quotidien Libération révèle en effet que le parquet a ouvert une information judiciaire contre celui qu'on appelle « l’insulteur » des chefs religieux et un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre. Explicitant la démarche qui a abouti à l'arrestation au Gabon du ressortissant sénégalais et l'ouverture d'une enquête au Sénégal, le marabout mouride convoque la nécessité de sauvegarder le patrimoine religieux du Sénégal dans lequel les confréries occupent une part non négligeable. À l'en croire, l'insulte et l'invective doivent être définitivement bannies de l'espace public au profit de la force de l'argument.