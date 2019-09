Libération de Khalifa Sall : « l'autre combat est de le rétablir dans ses droits » ( Bassirou Samb)

Le tête de file des jeunesses Khalifistes est en première ligne des inconditionnelles de l'ex maire de la ville qui sont présentement dans le cortège de l'ex pensionnaire de Rebeuss. Interrogé par un de nos reporters sur place, Bassirou Samb déclare de prime abord que cette immense foule qui est sortie pour accueillir Khalifa Sall n'est rien d'autre qu'une réponse cinglante aux comploteurs qui l'avaient mis en prison. Bassirou de poursuivre que la cabale montée contre son leader est restée vaine. Après avoir rendu grâce à Allah, le chef de cabinet du maire de la commune de Grand-Yoff précise que Khalifa Sall n'a jamais demandé une liberté provisoire encore moins une grâce présidentielle. « Les mêmes personnes qui l’ont emprisonné, ont trouvé les voies et moyens de sa libération », a laissé entendre le jeune socialiste qui poursuit pour dire que l'autre combat qui reste aujourd'hui est de faire en sorte que tous ses droits civiques et citoyens soient rétablis dans les plus brefs délais...