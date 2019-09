Libération de Khalifa Sall : « Si son ancien conseil affirme avoir introduit une demande de grâce, cela n’engage que lui … Il n’a jamais demandé de grâce » (Me Khoureychi Ba)

La libération de l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall continue de faire couler beaucoup de salive. Un de ses avocats du nom de Khoureychi Ba s’est aussi exprimé sur cet évènement qui marque un tournant décisif dans le landerneau politique. À en croire la robe noire, « c’est un grand jour pour Khalifa Sall ». L’avocat de revenir sur les derniers moments avant la mise en libération de son client. « Nous sommes allés le chercher à Rebeuss, il a pris ses bagages et a embarqué à bord du véhicule de notre confrère Demba Ciré Bathily. Nous avons formé des convois. Il y a d’autres qui ont d’ailleurs pris l’avenue Blaise Diagne.



Me Ba de manifester toute la joie qu’il éprouve en ce jour solennel. «Nous jalonnons tout le chemin parce que Khalifa manquait aux gens. Quand on lui a demandé s’il allait rentrer directement chez lui, il nous a signifié qu’il allait rendre visite à sa mère en premier lieu», a-t-il fait savoir.



Interpellé sur les conditions de la libération de Khalifa Sall, la robe noire d’affirmer qu’il ne veut pas s’emballer très tôt dans cette affaire, mais tient à préciser que son client a eu quand même une certaine réticence quand on lui a annoncé sa libération. « Il a clairement dit qu’il n’a envoyé personne pour négocier sa libération. Ses avocats n’ont pas demandé de grâce ». Me Khoureychi Ba d’indiquer à ce sujet que « s’il y a un avocat qui ne fait pas partie de son pool de conseils qui affirme avoir introduit une demande de grâce, cela n’engage que lui. Même s’il était emprisonné pour une durée de 100 ans, il ne va jamais demander une grâce ».



Par ailleurs, Me Ba n’a pas manqué de saluer le climat qui prévaut actuellement depuis l’inauguration de Massalikoul Jinaan qui ne cesse de montrer des merveilles surtout pour les acteurs politiques. « Le Sénégal est dans une ère de dégel et de décrispation politique, c’est très important quand il y a des blocages d’utiliser ce genre de procédures pour régler pareils cas ». Non sans rappeler que son client a subi durant tout ce temps une conspiration sans limite...