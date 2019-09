Libération de Khalifa Sall : Qu’en est-il des 5 millions d’amende et du milliard 800 millions de dommages et intérêts ?

Khalifa Sall a été libéré de prison cet après-midi du 29 Septembre à la faveur d’une remise de peine totale. Condamné à une peine de 5 ans pour faux et usage de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux dans des documents administratifs et escroquerie portant sur des deniers publics, Khalifa Sall aura purgé pendant deux ans sa peine. Mais qu’en est-il de l’amende de 5 millions et du milliard 800 millions de dommages et intérêts qui lui avaient été infligés en même temps que sa peine ?

En matière pénale, la remise de peine totale dispense certes le bénéficiaire du reste de la peine, mais il reste assujetti à payer l’amende. Ce qui veut en termes clairs dire que Khalifa Sall devra payer cette amende.