Libération de Khalifa Sall- Ousmane Sonko : « j’éprouve 1 joie immense… »

Le leader de Pastef a réagi à la libération de Khalifa Sall. Il l’a fait via un tweet où il exprime sa joie : « J’éprouve 1 joie immense à l’annonce de la libération de mon frère Khalifa Sall. Je me réjouis de savoir qu’il retrouvera incessamment l’affection des siens dont il n’aurait jamais dû être éloigné. Je salue sa dignité et souhaite son rétablissement plein dans ses droits civiques » a-t-il écrit…