Libération de Khalifa Sall : Malick Gakou magnifie « une victoire des libertés et de la démocratie »

La libération de Khalifa Ababacar SALL est un acte historique pour le renforcement de la cohésion nationale et la consolidation de la paix sociale dans notre pays.

C’est aussi une victoire des libertés et de la démocratie.

Je salue cet élan d’osmose nationale dont le socle devra renforcer et valoriser les vertus de la République.

Je souhaite à Khalifa Ababacar SALL un grand retour auprès de sa famille et que Dieu lui donne la force et les moyens de jouer pleinement son rôle dans l’édification de la Nation

Que Dieu garde le Sénégal.