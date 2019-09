Libération de Khalifa Sall : Madické Niang dit sa fierté de voir libre « son ami et frère Khalifa Sall, qui a été digne dans l’épreuve« 

Dans l'air du temps instauré par Massalikal Jinnan, la raison vient de l'emporter sur la passion aveugle.



Khalifa Sall a recouvré sa liberté.



Enfin libre, il est de nouveau parmi nous. Cette libération est une excellente nouvelle pour le renforcement de l'apaisement de l'environnement politique et du climat social que nous avons toujours appelé de nos voeux.



En effet, notre conviction est faite que ce n’est que dans la paix et la cohésion que nous serons plus forts pour conduire notre nation vers le développement.



Je ne pourrais terminer sans dire toute ma fierté vis-à-vis de mon ami et frère Khalifa Sall, qui a été digne dans l’épreuve durant toute son incarcération gardant toujours, quelque soient les circonstances, une posture républicaine. Je lui souhaite, un bon retour au sein de sa famille et un heureuse reprise de ses activités auprès des forces vives de la nation qui luttent pour son émancipation.



JAAM AK XEEWËL !



Maître Madicke Niang