Libération de Khalifa Sall : Le Fclop s’ajoute à la cause des khalifistes.

Le front citoyen pour la libération de Khalifa Sall vient de démarrer ses activités en offrant ce matin des paniers de ndogou à leur protégé à la prison de Rebeuss.



« Nous avons retenu au sortir de l'élection présidentielle une déclaration de Moustapha Cissé Lo, qui disait que c’est par la détention de Khalifa Ababacar Sall que Macky Sall est parvenu à passer au premier tour. Nous nous sommes donc dit que le combat pour la libération de Khalifa Sall n’est plus une affaire de parti politique. Et comme actuellement le président parle de fast track par rapport à son programme zéro déchet, nous lui disons de transformer ce fast-track pour la libération de Khalifa Sall », a déclaré Abou Diallo, Coordonnateur du Front Citoyen pour la libération de Khalifa Ababacar Sall.



M. Diallo d’ajouter : « Les franges de la société civile que nous sommes, convaincues de la dimension dramatique, de la situation de ce prisonnier politique, nous lançons un appel solennel et exigeons la libération de Khalifa Sall. Venant de tout bord, animés de la même volonté citoyenne, nous demandons au peuple Sénégalais de dire non à un autre Mamadou Dia ».



Poursuivant ses propos, il précise : « Face à l’arbitraire, des citoyens épris de justice et révoltés par cette entreprise de liquidation d’un homme connu pour son sérieux, son travail et l’exemple qu'il représente pour ses concitoyens, ont décidé d’agir pour que cesse cette injustice et que Khalifa Ababacar Sall retrouve enfin la liberté après deux ans de séquestration ».



Les ''khalifistes'' ont décidé d’envoyer un panier de « Ndogou » à Khalifa Sall en prison. Une manière pour eux, de symboliser l’action sociale que faisait le maire en direction des Dakarois.