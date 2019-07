Libération de Khalifa Sall : Idy signe la pétition

Le président de Rewmi, a signé la pétition pour la libération de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis plus de deux ans dans le cadre de l’affaire de la caisse d’avance de la Ville de Dakar.







Idrissa Seck, qui a reçu les responsables du Front pour la libération de Khalifa Sall. a magnifié et salué cette initiative de sa jeunesse.



Il a remercié les jeunes du Rewmi pour leur « disponibilité, leur endurance, leur engagement et leur implication dans tous les combats de principe et de patriotisme ».



Idy a saisi l’occasion de magnifier, à l’endroit des leaders du front citoyen, « les excellentes relations qu’il entretient avec son frère Khalifa Ababacar Sall. Relations, rappelle-t-il, lesquelles datent de 1993, lorsqu’il fut le ministre du Commerce, de l’artisanat et de l’industrialisation.