Libération de Khalifa Sall : Dr Lamine Ba précise la pensée de Idrissa Seck

Dans les colonnes de Dakaractu, Idrissa Seck a déclaré hier qu’une fois élu chef d’Etat, il fera le nécessaire pour libérer Khalifa Sall. L’ancien Premier ministre a émis cette volonté au sortir de la visite qu’il a rendue à l’ex maire de Dakar à la prison de Rebeuss. Cette volonté du candidat à la présidentielle est différemment interprétée sur les réseaux sociaux et à travers la presse en ligne. Pour que nul n’en ignore, le secrétaire général de Rewmi, Dr Lamine Ba, a publié un message sur sa page Facebook pour tenter de préciser la pensée de Idy.



"La séparation des pouvoirs n’altère en rien la prérogative de grâce par le Président de la République et celle d’une Loi d’amnistie par une majorité parlementaire. Conscient de l’injustice dont Khalifa Sall est l’objet, le président de la République Idrissa Seck usera de la disposition légale la plus appropriée pour faire sortir Khalifa Sall de Rebeuss.", a souligné l’ex-ministre de l’Environnement.