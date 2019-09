Libération de Khalifa Sall / Dr. Ibrahima Mendy : « Je salue l'acte posé par Macky Sall, 48 heures après les retrouvailles entre les Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade. »

Le chef de l’État vient de gracier Khalifa Sall et Cie. Cette volonté de décrispation de la sphère politique sénégalaise est saluée par le responsable politique APR à Ziguinchor et président du mouvement "Macky 17/19", le Dr Ibrahima Mendy.



"Cette décision du président Macky Sall est un acte de réconciliation de la classe politique et nationale. Il a compris que pour la quiétude et le développement du pays, il fallait se réconcilier avec son père Maitre Abdoulaye Wade suivi de la libération par amnistie de son frère Khalifa Sall", a indiqué le Dr Ibrahima Mendy.



Avant de terminer, il a remercié le Chef de l'État pour cet acte posé et rappelé les qualités humaines de Macky Sall. " Le Président Macky Sall vient de montrer que c’est un grand homme d’État et que seul le Sénégal compte pour lui."



Pour rappel, par décret signé ce 29 septembre 2019, le président de la République, Macky Sall, a gracié l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Ses autres camarades d’infortune, Mbaye Touré et Yaya Bodian ont également bénéficié de la magnanimité du chef de l’État.