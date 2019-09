Libération de Khalifa Sall / Adji Mergane Kanouté : « le président Macky Sall vient de donner un signal fort à l'endroit du maire Khalifa Sall... »

« Je voudrais me réjouir de la libération du maire Khalifa Ababacar Sall. Je fus parmi ceux qui ont toujours réclamé une grâce pour qu'il retrouve sa famille au plus vite. La libération de Khalifa c'est aussi tout à l'honneur du président Macky Sall. Nous assistons à une pacification de l'espace politique avec les retrouvailles d'avec le Président Abdoulaye Wade mais encore avec la libération du maire Khalifa Sall. C'est un vœu des sénégalaises et sénégalais qui vient d'être exhausé par le chef de l'État.



Khalifa est un artisan de la victoire qui a amené le Président Macky Sall à la tête de ce pays. Ils doivent se retrouver, travailler ensemble main dans la main au profit exclusif du peuple sénégalais.

Le Président Macky Sall vient de donner un signal fort à l'endroit du maire Khalifa Sall. Il vient de lui tendre la main avec cette remise totale de peines et Khalifa doit répondre à l'appel du chef de l'État. Il doit mettre ses compétences au service de la République... »