Libération de Karim Xrum Xax : « Nous sommes soulagés, mais pas contents » (Antoinette Turpin, Nitu Deugg des valeurs)

Après 61 jours d’incarcération, l’activiste Abdou Karim Guèye, alias Karim Xrum Xax, a bénéficié ce 8 juillet d’une liberté provisoire. Cette libération est chargée d’amertume, a relevé Antoinette Turpin, chargée de la communication du mouvement Nitu Deugg des valeurs. « Abdou Karim Guèye est recouvert d’angoisse », dira-t-elle en insistant sur sa santé, qui selon elle se dégrade de plus en plus. Par ailleurs, la camarade de Karim a rassuré l’opinion sur la prochaine étape qui, ajoutera-t-elle, sera de l’évacuer à l’étranger au plus vite pour sa prise en charge. Antoinette Turpin s’exprimait à la suite de l’audience publique de la 3ème chambre correctionnelle qui statuait sur le dossier judiciaire de Abdou Karim Guèye ce 8 juillet. Elle était accompagnée d’autres membres du mouvement Nitu Deugg des valeurs.