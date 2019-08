Libération de Guy Marius Sagna : Madické Niang s’en réjouit, dénonce l’attitude du Procureur de la République et appelle à la responsabilité de l’Etat dans la détention préventive...

Guy Marius SAGNA a finalement obtenu une liberté provisoire. Je voudrais saluer la clairvoyance du juge d’instruction qui a estimé que sa détention n’ajoutait rien à la

manifestation de la vérité. Toutefois, je dénonce avec vigueur l’utilisation abusive de la détention préventive par le Procureur de la République sous la dictée du Ministre de la Justice.



En effet, dans des cas comme celui de Monsieur SAGNA une simple convocation aurait suffi pour que les personnes présumées coupables puissent répondre de leurs actes sans avoir à subir, sans jugement, les affres de la prison. Cette utilisation de la détention provisoire comme

arme d’intimidation des opposants ou des activistes n’est pas conforme au statut actuel du Sénégal.



J’appelle donc le Gouvernement à engager une réflexion sereine sur la détention préventive afin de proposer sa réforme dans le sens d’un plus grand respect de la liberté individuelle des citoyens , seule source de paix et de progrès. Cette réflexion devrait s'étendre au délit d'offense au Chef de l'État, article 80 du Code pénal, dont l'utilisation abusive au Sénégal mais aussi la désuète dans une démocratie majeur sont évidentes.



En tout état de cause j’espère que le dossier du Journaliste Adama GAYE et celui de tous les autres citoyens poursuivis pour leurs opinions seront aussi traités dans le même esprit d’apaisement et de respect des droits de l’homme.



Fait à Dakar le 17 août 2019

Maître Madické NIANG