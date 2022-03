Libération de 5 employés de Médecins sans frontières au Cameroun : la réaction de Stephen Cornish, directeur général de MSF

Cinq employés tchadiens, sénégalais, franco-ivoirien et camerounais de Médecins sans frontières (MSF), enlevés il y a un mois dans l'Extrême-Nord du Cameroun par des hommes armés, ont été libérés au Nigeria voisin, a annoncé jeudi 31 mars l'ONG à l'AFP. Ils avaient été kidnappés dans la nuit du 24 au 25 février à Fotokol, à proximité de la frontière nigériane, une région où les groupes djihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) attaquent régulièrement civils et militaires. Les ex-otages ont été « emmenés en lieu sûr », précise l'ONG sans révéler les circonstances de leur libération. « Nous sommes heureux de retrouver nos collègues sains et saufs », a réagi Stephen Cornish, le directeur général de MSF, dans un courriel à l'AFP.

Les ex-otages, une Franco-Ivoirienne, un Sénégalais et un Tchadien ainsi que deux gardes de sécurité camerounais, avaient été enlevés par des hommes armés qui s'étaient introduits au domicile de MSF. « Rien ne permet de lier cet acte aux attaques de Boko Haram. Nous ne savons pas si c'est un simple vol qui a mal tourné. Un coffre-fort a été ouvert », avait déclaré à l'AFP, au moment de l'enlèvement, un responsable camerounais de l'administration locale, qui avait requis l'anonymat.