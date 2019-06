Libération d’un détenu à la prison de Matam : Les précisions de son avocat

Effectivement Bocar Diao THIAM a été inculpé et mis en détention le 31 mai 2017 suite à des faits de coups et blessures volontaires avec perte d'un œil ayant concerné son propre ami qu'il a eu à héberger et nourri pendant plusieurs années parce tout simplement il a eu une altercation avec ce dernier 2 ans plutôt. Je rappelle même après les faits, Bocar THIAM a été au chevet de ce dernier en lui apportant aide et assistance par la prise en charge totale de ses frais médicaux.Entendu la première fois, le sieur Mamadou Sall Diallo a estimé ne pouvoir soupçonner personne avant de revenir sur sa déclaration pour souligner qu'il avait eu 2 ans plutôt une altercation avec Bocar THIAM.Cela suffit-il pour faire de quelqu'un un coupable?Bien sûr que non.Le juge d'instruction qui instruit à charge et à décharge a estimé n'y avoir lieu à suivre davantage Bocar THIAM puisqu'il n'y avait aucune charge pouvant justifier son renvoi en jugement. Rien n'a pu être établi entre les faits et le sieur Bocar THIAM, même pas un témoin.C'est en toute logique et conformément à la loi qu'il a bénéficié d'un non lieu et libéré.Prétendre qu'il a été libéré sans être jugé procède d'un mauvaise foi manifeste car, oui, il est bien possible d'être arrêté pendant des années et ne pas avoir être jugé.Il ne s'est pas agi de lui ouvrir les portes de la prison et le laisser partir.Il a donc bénéficié d'un non-lieu après 2 ans d'instruction et pendant tout ce temps il croupissait en prison alors qu'il n'a rien fait et ce malgré les demandes de liberté provisoire que j'ai introduites et qui ont été toutes rejetées..Et au même moment la victime s'épanchait dans les médias sans même prendre la peine de répondre aux convocations du juge d'instruction.La vérité est que Bocar Diao THIAM n'aurait jamais du être arrêté dans le cadre de ces faits. C’est cela LE DYSFONCTIONNEMENT qui mérite d'être dénoncé.D'ailleurs Bocar Diao THIAM se réserve le droit de saisir la commission d'indemnisation.Merci de publier cette mise au point dans le même format.Maître Sally Mamadou THIAMAvocat à la Cour