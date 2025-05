Libasse Faye après l’élimination de l’ASC Ville de Dakar « Une grande déception, mais une expérience précieuse »

Suite à leur défaite contre l'US Monastir (77-68), qui a mis fin à leurs ambitions de playoffs pour la BAL 2025, Libasse Faye, entraîneur de l'ASC Ville de Dakar, a exprimé sa grande déception sans réserve. « Il était à notre portée d'obtenir cette qualification, surtout après nos victoires en phase aller contre Monastir et Petro », a-t-il admis lors d'une conférence de presse. Pour lui, la désillusion découle de l'impossibilité de conserver ce niveau d'efficacité jusqu'au terme. « Nous avons été dépassés par les résultats et également par notre style de jeu », a-t-il précisé, tout en reconnaissant le mérite de ses joueurs.







Le coach a mis l'accent sur la performance des joueurs locaux, qui ont réussi à se démarquer malgré des circonstances de gestion difficiles. Il a partagé les défis auxquels il est confronté dans la gestion d'une équipe composée de professionnels, une tâche qui est nouvelle tant pour lui que pour son équipe. « Il est nécessaire d'expérimenter cela pour saisir les vérités de ce degré. » « C'est une expérience qui nous sera utile pour améliorer la gestion de l'équipe à l'avenir », a-t-il affirmé. Il a aussi mentionné le niveau extrêmement haut de la conférence Sahara, qu'il considère comme la plus compétitive de toutes.







Coach Libasse a également souligné un déséquilibre structurel entre son équipe et celles de ses concurrents. « Nos joueurs ont disputé entre 35 et 40 minutes par rencontre, nous n'avions pas assez de profondeur sur le banc pour faire des rotations. « Cela les a lessivés », s'est-il lamenté, faisant une analogie avec Monastir qui, d'après lui, était capable d'intégration de remplaçants sans compromettre la qualité. Toutefois, il rend un hommage appuyé à son équipe : « Ils m'ont agréablement surpris. Je rends hommage à mes joueurs. Finalement, dans un instant de clarté et de modestie, Libasse Faye a reconnu ses obligations. Il admet qu'il n'a peut-être pas réussi à élaborer des stratégies efficaces face à une équipe aussi robuste que Monastir. « À ce stade, il arrive parfois que les joueurs aguerris improvisent lorsque l'entraîneur ne parvient pas à trouver la solution. » Je assume mes responsabilités. Il se peut que je n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait pour vaincre cette équipe. Un discours clair qui reflète sa détermination à apprendre pour mieux se relancer.