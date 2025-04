Libass Faye prend ses responsabilités après la défaite de l’ASC Ville de Dakar : « On est une équipe, pas une question d’âge … »

Suite à la défaite de l'ASC Ville de Dakar contre Kriol Star, Libass Faye, l'entraîneur, a reconnu ses responsabilités lors de la conférence de presse. Il a mis en évidence que l'affirmation de la puissance d'une équipe ne repose pas sur la jeunesse ou l'expérience. « Nous sommes une équipe et chaque recrutement est destiné à apporter des solutions, que ce soient des jeunes ou des joueurs plus aguerris. « Toutefois, si la solution n'est pas trouvée, il faut s'adapter en fonction des circonstances », a-t-il précisé. Le coach a indiqué que certains joueurs, y compris Matar et un nouvel arrivant, n'ont pas été à la hauteur lors de la rencontre, ce qui explique leur absence sur le terrain.







Libass Faye a également souligné l'importance d'être flexible avec ses jeunes joueurs, qui parfois n'ont pas l'expérience requise pour gérer des situations de grande pression. « Les jeunes peuvent se démarquer dans un jeu plus libre, mais lorsque la tension augmente, il leur est plus ardu de le faire », a-t-il complété. Toutefois, il a loué la prestation de Djiby, qui a réussi à briller malgré un temps de jeu restreint. « C'est un jeune doué, et bien que je n'aie pas voulu prendre de risques hier, aujourd'hui, il a démontré ce dont il est capable. »







Libass Faye a admis que des joueurs revenant de blessure, tels que Djiby, étaient toujours en processus de réhabilitation physique. « Le niveau de la balle est haut, et si votre condition physique n'est pas au rendez-vous, vous ne tiendrez pas. Toutefois, aujourd'hui, son influence dans la partie a été considérable, même avec un temps de jeu limité. Pour conclure, l'entraîneur a déclaré que l'équipe poursuivrait ses efforts pour s'ajuster aux défis des matches à venir, en envisageant de nouveaux changements afin d'optimiser les possibilités de victoire.