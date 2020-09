Liban : Un nouvel incendie au port de Beyrouth plus d’un mois après l’explosion.

Le malheur s’est encore abattu sur la capitale libanaise, Beyrouth. En effet, un gigantesque incendie s'est à nouveau déclaré ce 10 septembre dans un entrepôt du port de Beyrouth, ont rapporté plusieurs médias internationaux.



Le drame a semé la panique parmi des Libanais encore sous le choc de l'explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé le pays il y’a à peine cinq (5) semaines.



Selon l’AFP, l'incendie a touché un entrepôt où sont stockés de l'huile pour moteur et des roues de voiture, a indiqué l'armée libanaise dans un communiqué.

L’origine du drame est pour le moment inconnu.



Le feu a pris dans la zone franche du port, où étaient stockés des pneus et des huiles alimentaires par une compagnie importatrice, a déclaré de son côté le directeur par intérim du port, Bassem al-Kaissi.



« L'incendie a commencé avec les bidons d'huile avant de se propager aux pneus », a-t-il ajouté, sans être en mesure d'en préciser l'origine. « C'est soit à cause de la chaleur soit d'une erreur, il est encore trop tôt pour le savoir », a affirmé l’autorité.



La Défense civile et l'armée se sont déployées sur les lieux, et des hélicoptères militaires tentent de venir à bout des flammes.



Beyrouth a été le théâtre d’une double explosion le 04 août dernier faisant au moins 192 morts et 6.500 blessés.