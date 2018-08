Liasses de billets exhibées : Balla Gaye 2 présente ses excuses

Suite à sa vidéo de la semaine dernière à travers laquelle on le voyait étaler des liasses de billets de manière ostentatoire et attentatoire aux règles de bienséance, le lutteur Balla Gaye 2 a saisi le prétexte de la fête de la Tabaski pour présenter ses sincères excuses à tous, surtout à ses supporters. A en croire le ténor de l’écurie Balla Gaye, c’était juste une plaisanterie et non un acte motivé par des intentions mesquines Toutefois, le lutteur de Guédiawaye met en garde ceux qui en profitent pour colporter des rumeurs de toute part. Ainsi, avertit-il : « Ceux qui avancent des allégations de tout bord sans connaitre mes réelles prétentions n’en font qu’à eux-mêmes »….