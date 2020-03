Liaison aérienne Dakar-Banjul : Macky Sall veut accélérer le processus.

C’est une proposition qui n’est pas à écarter, car « aidant à économiser le temps de vol entre Dakar et la capitale de la Gambie. »



Le président de la République Macky Sall a souligné l’importance de passer à la vitesse supérieure et acter ainsi « la domestication de la ligne Dakar-Banjul. » Selon le président de la République, cela participerait également à la réduction des coûts relevant des redevances au niveau international.



Macky Sall a en outre, estimé qu’il serait mieux d’avancer sur certaines questions comme celle liée au transport aérien, pour dépasser les étapes antérieures.



Une proposition que son homologue Gambien a bien entendu salué et entériné, car participant à la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays...