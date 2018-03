Liaison Dakar/Gorée : La chaloupe « Beer » dérive après une panne de moteur, plus de peur que de mal

La chaloupe devant effectuant le trajet « Dakar-Gorée» est tombée en panne en pleine mer cet après midi causant une psychose terrible auprès des passagers. Alertées, les autorités maritimes ont dépêché la deuxième chaloupe pour aller à la rescousse des « naufragés » du « Beer ». Le navire a pu être remorqué et ramené vers le Port de Dakar. Plus de peur que de mal pour les passagers. Mais pour rappel, ce n’est pas la première fois que la chaloupe tombe en panne. Une réunion avait même été tenue pour régler le problème, mais le mal demeure. N’est-il pas question de prendre à bras le corps ce problème ?. Le sous-préfet et le commandant Ndiaye de la liaison maritime et de la sécurité publique ont été aperçus sur place pour s’enquérir de la situation.