Lewandowski et Cuadrado donnent une idée de ce qui attend les lions au mondial

Le Polonais Robert Lewandowski (Bayern, Allemagne) et le Colombien Juan Cuadrado (Juventus, Italie), de par leur prestation, mardi en ligue des champions, ont montré le danger qu’ils pourraient représenter pour les Lions à la Coupe du monde 2018.



Si la grande performance du Français Corentin Tolisso a contribué pour une large part à la victoire de l’équipe allemande sur le Paris Saint-Germain, les téléspectateurs sénégalais ont eu l’occasion de se faire à nouveau une idée exacte de la qualité de finisseur de l’attaquant polonais.



"Opportuniste pour marquer (8e-ème), il a été un adversaire de taille pour Thiago Silva, prenant à plusieurs reprises le dessus sur le Brésilien dans le jeu aérien", rapporte par exemple le quotidien sportif français L’Equipe dans son édition de ce mercredi.



"Il n’a pas cessé de créer des fausses pistes pour mieux déstabiliser les défenseurs par ses feintes et ses appels, créant de nombreux espaces", ajoute le quotidien spécialisé au sujet de la grande vedette de la Pologne, premier adversaire du Sénégal à la Coupe du monde 2018.



Son compatriote Wojcieck Szczesny, qui évolue sous l’ombre de l’Italien Gianluigi Buffon à la Juventus de Turin, fait également partie de la race des gardiens qui comptent.



L’ancien portier d’Arsenal (Angleterre), âgé de 27 ans, a sorti une grande performance lors de la victoire de son équipe en Ligue des champions mardi aux dépens de l’Olympiakos (Grèce).



L’Equipe, faisant le compte rendu de la rencontre, rapporte qu’il "a fallu un grand Wojcieck Szczesny et un peu de chance" pour que la Juventus de Turin conserve son avantage sur le club grec.



"Juste avant et après la pause, le portier polonais a dégainé un arrêt réflexe sur une tête à bout portant d’Uros Djurdjevic (attaquant de l’Olympiakos) et effectué une bonne sortie à ras de terre sur Marko Marin (autre attaquant du club grec)".



Juan Cuadrado, star de l’équipe de Colombie, autre futur adversaire du Sénégal, s’est également montré à son avantage mardi, en marquant l’un des deux buts victorieux de la victoire de la Juventus de Turin.



A 29 ans, le Colombien, meilleur passeur à la Coupe du monde 2014 où les "Caféteiros" avaient été éliminés (1-2) par les "Auriverde" du Brésil en quarts de finale, "n’a eu qu’à glisser un centre à ras de terre" de son Brésilien Alex Sandro pour marquer et s’illustrer.



Le Sénégal figure dans la poule H du Mondial 2018, en compagnie de la Pologne, du Japon et de la Colombie.