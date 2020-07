Levée du couvre-feu : 60,2% de la population dakaroise contre la mesure et 37,6% pour...

Le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Sénégal dans une enquête d’opinion pour évaluer le niveau de sensibilisation et les comportements des populations face au Covid 19, apporte des éléments de réponse sur les mesures prises dernièrement par le Chef de l’Etat quant à la gestion de la pandémie. S’agissant de l’opinion des sondés du département de Dakar sur les mesures d’assouplissement prises par les autorités en début juin, 71,3% des personnes interviewées ont approuvé la mesure d’assouplissement du couvre-feu qui passait de 21Hr-06Hr à 23Hr-05Hr ; 67,7% avaient approuvé la levée des restrictions de déplacements interurbains ; et 63% déclaraient approuver l’autorisation de réouverture des restaurants et autres gargotes ; et une légère majorité, 50,6%, disaient approuver l’autorisation de réouverture des salles de sport.

À la question de savoir s’il fallait mettre définitivement fin aux mesures de restriction et au couvre-feu, la dernière mesure prise par le Président Sall dans son discours à la Nation de lundi dernier, 60,2% des personnes interrogées du département de Dakar répondent par la négative. Toutefois, 37,6% des sondés du département sont pour la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu y afférent.

Pour rappel, cette enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de 711 personnes, représentatif de la population dakaroise, sélectionné selon la méthode des quotas. Sur le niveau de gravité de la maladie selon le document 87,8%, (-9.9 points depuis le mois de mai) des populations enquêtées pensent que le coronavirus est grave voire très grave, contre 11,1%, (+8.8 points depuis mai 2020) qui pensent que la maladie n’est pas grave. Presque la totalité des personnes interrogées, 99,8% (+1.9 points depuis le mois de mai) disent utiliser les masques pour se protéger du coronavirus. Enfin, concernant les mesures concrètes qui ont été prises au niveau des concessions pour se protéger du coronavirus, 84,4% des personnes interrogées disent appliquer le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon et 61,3% des personnes interviewées disent utiliser les gels antiseptiques. Concernant l’impact des mesures de restriction passées sur les revenus, 11,1% des personnes interviewées font état de pertes inférieures à 25% ; 29,1% des sondés confirment des pertes comprises entre 25 et 50% ; pour 20,8% des interviewées, les pertes sont comprises entre 50 et 75% ; et pour 16,3% des personnes interrogées, les pertes sont supérieures à 75%. Toutefois, 7,7% des sondés de notre échantillon déclarent avoir eu des gains durant cette période. 14,9% des personnes enquêtées considèrent qu’il n’y « pas de changement ».