Levée du corps du journaliste Soro Samba Diop : les témoignages du ministre des forces armées

Soro Diop, ex journaliste au journal « le Quotidien » et collaborateur du ministre des forces armées, a rendu l’âme hier dans un accident de voiture sur l’autoroute vers la Patte D’oie. Une nouvelle qui a surpris plus d’un. Présents à l’hôpital Principal de Dakar ce matin, ses amis et proches ont regretté le rappel à Dieu « d’une belle âme ».