Levée du corps de Yaye Kaba : Augustin Tine présente les condoléances du Chef de l'Etat

Augustin Tine, le représentant du Chef de l'État lors de la cérémonie de levée du corps de Yaya Kaba, a présenté ses condoléances aux familles Kaba, Samaké, Diallo, Ba et alliés avant d'indiquer que Yaye Kaba est partie au moment où personne ne s'y attendait. Le Ministre Directeur de cabinet de rajouter : " Quand j'ai vu son père, j'ai compris que c'est un homme de foi, pieux acceptant la volonté du Tout Puissant. Nous sommes tous donc attristés." Le président qui s'est déplacé lui même jusqu’à Soumbédioune est aussi très affecté, a renchéri le ministre Augustin Tine. Fille de El Hadj Moustapha Kaba, frère du ministre Sidiki Kaba, Yaye Marie Kaba de son véritable nom, a aussi perdu la vie dans le naufrage de l’îlot Sarpan. Elle était âgée de 31 ans... Les ministres de l'environnement Abdou Karim Sall, celui en charge de la santé Abdoulaye Diouf Sarr et le ministre de la Justice Me Malick Sall ont fait le déplacement.