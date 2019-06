Levée du corps de Sergey KRYUKOV à l’hôpital principal : Adieu Excellence!

Sergey KRYUKOV doué d’un sens aigu du devoir national et d’une acception généreuse de l’amitié entre les peuples, aura apporté une contribution inestimable au renforcement des liens heureux d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Russie.

Né le 07 janvier 1960 à Moscou, Son Excellence Sergey KRYUKOV devint diplomate de carrière en 1982, après de brillantes études à l’Institut d’Etat des Relations Internationales de Moscou.

Il servira son pays tour à tour au Mali, au Gabon et à Madagascar avant d’occuper les fonctions de Directeur Adjoint du Département Afrique du Ministère Russe des Affaires étrangères.

En 2007, il sera nommé Ambassadeur de Russie au Zimbabwe et au Malawi. De retour dans son pays en 2011, il est nommé Directeur du Département Afrique du Ministère des Affaires étrangères de la Russie.

En 2014, il sera promu Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie au Sénégal et en Gambie, poste qu’il occupa avec brio, courage et détermination en dépit des vicissitudes de la vie et de l’inconfort de la maladie.

Le parcours exceptionnel et édifiant de ce grand homme, preuve d’un attachement presque viscéral à l’Afrique, est une démonstration éloquente du grand dévouement de l’Ambassadeur reconnait Amadou Ba le ministre des affaires étrangères à la levée du corps à l’hôpital principal de Dakar, de Sergey KRYUKOV, illustre homme dont la fin discrète, aux aurores, en sa Résidence, en terre africaine du Sénégal révèle la grande finesse du Diplomate dont la disparition crée un vide immense au sein de sa famille, de ses amis et de ses collaborateurs, rappelle Amadou Ba...