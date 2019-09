Levée du corps de Sanoussy Touré: " vaillant soldat il n'avait pas peur de la mort..."

Décédé lors du chavirement de la pirogue à l’îlot Sarpan, Sanoussy Touré va être inhumé ce jeudi 19 septembre 2019, en Casamance. La cérémonie de levée de corps a eu lieu ce matin, devant quelques proches. Et c’était sous la présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall. Au cours de cette rencontre, l’oraison funèbre a été lue par le Capitaine Mame Abdou Faye en la mémoire du défunt. Une occasion de retracer le parcours de l’agent S. Touré. Celui-ci, sur un ton solennel a fait une brève présentation du défunt. ‘’Il y est des moments où on reste hébété face à des situations comme telle... Vaillant soldat de la conservation couché à jamais, il n'avait pas peur de la mort. Très jeune, il a été attiré par le métier des armes. Incorporé le 1er Janvier 2001 dans l'armée, il intègre le corps des Gardes nationaux en 2008. Ce, après avoir été libéré par l'armée. Il a ensuite, servi au Parc de Djoudj (Saint Louis) puis à l’île des Madeleines (également appelé l’îlot Sarpan) de 2018 à sa mort. Toujours se faisant remarquer pour sa qualité professionnelle. Il était marié et père de deux enfants. Il sera inhumé à Ziguinchor’’, a indiqué le Capitaine Faye. --