Levée du corps de Mansour Kama / Mahammed Boun Abdallah Dionne témoigne sur un homme qui a marqué l'histoire économique du pays.

Ce matin, plusieurs personnalités se sont jointes à la tristesse de la famille en assistant à la levée du corps du président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Mansour Kama décédé hier des suites d'une maladie.



Le président de la République a dépêché une délégation composée de plusieurs ministres et personnalités politiques, dont le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d’État Mahammed Boun Abdallah Dione, le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam qui a d'ailleurs beaucoup partagé avec le défunt Mansour Kama, Mankeur Ndiaye, le représentant spécial des Nations Unies en Rca, le ministre de la Formation professionnelle et de l’Enseignent technique, Dame Diop etc...



Prenant la parole, Mahammed Boun Abdallah Dionne a profité de la présence du Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, pour que celui-ci formule des prières à l'endroit du disparu.

L'ancien Premier ministre estime que Mansour Cama était un homme de convergence, de paix. "Personne ne peut écrire l'histoire économique du pays, sans Mansour Kama" avancera l'homme politique de Gossas.



"Il était l'homme du dialogue social par excellence... C'est un homme qui a touché tous les secteurs...", ajoutera le secrétaire général de la présidence de la République.



Tout en présentant les condoléances du chef de L'État, Mouhamad Boun Abdallah Dione prie pour le repos de l'âme d'un éternel combattant de l'économie sénégalaise qui a marqué son empreinte dans l'histoire du pays.