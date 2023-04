Levée du corps de Ibrahima Sène : « Nous avons perdu un homme de devoir… » (Samba Sy, PIT)

Le ministre du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions a rendu un hommage à son défunt camarade, Ibrahima Sène avec qui, il a cheminé dans la lutte démocratique au sein du PIT. En présence du chef de l’État et de ses autres collègues du gouvernement, le ministre Samba Sy se rappelle d’un homme affable avec un engagement sans précédent.







D’après le ministre, Ibrahima Sène a été durant toute sa vie, un homme de devoir… Il n’a reculé devant aucun obstacle. Avec le parti de l’indépendance et du travail, il s’est toujours engagé pour la cause et les idéaux qui ont toujours été portés par le PIT. Le regretté Ibrahima Sène était aussi un homme avec un grand cœur. « Jamais il n’est resté dans la haine », ajoute Samba Sy à la cérémonie de levée du corps de l’agronome. Ainsi, le ministre du travail reconnaît que le moment est venu pour cet homme de besogne, de tourner le dos à sa famille biologique et politique. Mais, considère que le PIT continuera à militer tel que Ibrahima l’a vu durant toute sa vie dans le parti...