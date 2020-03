Levée du corps de Chérif Abdourahmane Fall Tilaala : Les autorités politiques et religieuses saluent la dimension d'un "éternel sage".

La nouvelle hier a surpris toute la communauté religieuse et particulièrement celle mouride. Le guide "Baye Faal" qui est décedé hier suite à un accident sur la route de Thiès, a réuni ce matin à l'hôpital principal de Dakar plusieurs personnalités.



Ce qui a valu la présence de ce monde venu compatir avec la famille du défunt guide, est simplement lié à la dimension religieuse de l'homme. Le représentant du khalife général des mourides à Dakar, à l'occurrence Mbackiou Faye a même rappellé quelques qualités qui caractérisaient Abdourahmane Fall Tilaala. « C'était quelqu'un de très attaché à Cheikh Ahmadou Bamba et à Cheikh Ibrahima Fall », témoigne Mbackiou Faye.



Certains hommes politiques à l'image du secrétaire général de la présidence, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Me Madické Niang, le Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf, Mbaye Ndiaye ont tenu à être présents, tout comme la famille mouride avec Serigne Bass Khadim Awa Ba, Serigne Massamba Mbacké, etc...

Les témoignages sont unanimes. Le guide maure était un bienfaiteur, un rassembleur hors pair...