Levée du corps de Cheikh Sadibou Fall : « La meilleure des façons de lui rendre hommage serait de ne pas perdre espoir » (famille)

« Aujourd’hui notre père n’est plus, mais sa mémoire demeure et ne se perdra jamais », ont soutenu les enfants du défunt Cheikh Sadibou Fall, ancien ministre et ambassadeur sous l’ère Abdoulaye Wade. Selon sa fille qui a prononcé le discours d’adieu, le legs de leur père ne connaîtra jamais de déclin. « Ton héritage est infini car toutes les personnes qui ont croisé ton chemin ne manquent jamais l’occasion de nous rappeler ta grandeur », a-t-elle confié à l’occasion de la levée du corps tenue ce 26 juillet, à l’hôpital principal de Dakar. Cheikh Sadibou Fall est décédé le 21 juillet dernier à Toulouse à l’âge de 69 ans. Il sera inhumé dans l’après-midi de ce dimanche, au cimetière musulman de Yoff.