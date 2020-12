Levée du corps de Bécaye Diop : Amis et sympathisants témoignent sur un patriote émérite.

« Ce que Bécaye a entamé à Ross Béthio ne pourra jamais être finalisé », a d'emblée soutenu Oumar Seck, un des conseillers municipaux de la commune de Ross Béthio.



Selon lui, le défunt a beaucoup œuvrer pour le développement de sa commune. Il se dit très triste de son rappel à Dieu qui touche le Sénégal dans sa globalité.



De son côté, Ngouda Mbaye, un collègue de la veuve du défunt, parle de grande perte pour le Sénégal et de Ross Béthio en particulier. "Bécaye me considérait comme son père et échangeait beaucoup avec moi grâce à sa femme qui nous avait mis en rapport" a-t-il dis à l'occasion de la levée du corps du défunt maire qui sera inhumé ce 13 décembre à Ross Béthio.