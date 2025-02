Levée du corps d’El Hadji Elimane Ndour : Aly Ngouille Ndiaye rend hommage au défunt à travers la réussite de Youssou Ndour

La levée du corps d’El Hadji Elimane Ndour, père de Youssou Ndour, décédé le mercredi 19 février 2025 à l’Hôpital Principal de Dakar, s’est déroulée ce jeudi 20 février dans le même établissement. L’événement a rassemblé la famille, les proches, ainsi que des personnalités éminentes du monde de la culture, de la sphère politique et gouvernementale. Parmi les figures présentes se trouvait Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Intérieur sous l’ancien régime de Macky Sall.



Dans son allocution, Aly Ngouille Ndiaye a exprimé ses condoléances à la famille Ndour, déclarant avec émotion que « le Sénégal est en deuil ». Il a également témoigné de son amitié envers Youssou Ndour, soulignant que la grandeur du défunt se reflète dans la réussite et la renommée internationale de sa famille, en particulier celle de son fils, Youssou Ndour, dont l’impact culturel et artistique dépasse les frontières.



Pour conclure son discours, l’ancien ministre a formulé des prières en faveur d’El Hadji Elimane Ndour, invoquant la paix et la sérénité pour son âme.