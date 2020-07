Levée du corps : Le témoignage des libéraux sur Cheikh Sadibou Fall.

Ce dimanche 26 juillet, les alliés et compagnons libéraux du défunt ancien ministre et ambassadeur sous le magistère d’Abdoulaye Wade, Cheikh Sadibou Fall, ont assisté à la levée du corps de ce dernier.



Tenue à l’hôpital Principal de Dakar, la cérémonie était empreinte d’émotion. Les anciens camarades de parti du défunt ont délivré à l’occasion leurs témoignages vis-à-vis du diplomate. « C’était un homme d’une grande urbanité, sincère et jovial », a témoigné son prédécesseur au ministère de l’intérieur, Ousmane Ngom. De son côté, son ami et confident, Farba Senghor, qui a cheminé avec lui 44 ans, est revenu sur leur compagnonnage politique. « C’est quelqu’un qui a été très efficace, et c’est lui qui a joué les bons offices entre le président Wade et Jacques Diouf au consulat de Rome », a soutenu Farba Senghor. Pour sa part, Modou Diagne Fada relèvera la perspicacité du défunt qu’il appelait affectueusement « Claude ». « Il a beaucoup œuvré pour son pays », a-t-il confié à l’occasion de la levée du corps du défunt.