Levée du corps : L'ultime hommage rendu à l’ancien ministre Cheikh Sadibou Fall.

Un hommage ultime a été rendu à l’ancien ministre et ambassadeur sous Wade, Cheikh Sadibou Fall, rappelé à Dieu le 21 juillet dernier. La levée du corps du diplomate s’est tenue ce 26 juillet à l’hôpital Principal en présence de ses proches, amis et sympathisants. Sa famille libérale et la crème politique sénégalaise ont tenue à assister à ce dernier hommage en son honneur. Ousmane Ngom, Oumar Sarr, Farba Senghor, Modou Diagne Fada ainsi que d’autres personnalités avec qui le défunt a cheminé dans le champ politique, ont assisté à la levée du corps.

L’ex ministre des affaires étrangères, Mankeur Ndiaye a représenté le gouvernement. Le défunt ministre et ancien ambassadeur du Sénégal en Italie été transporté à la mosquée du Point-E où une prière sera dite en sa faveur avant son enterrement prévu dans l’après-midi de ce 26 juillet au cimetière musulman de Yoff.