Levée des sanctions contre le Zimbabwe : La diplomatie invite les pays africains à soutenir la cause.

Le soutien de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (CDAA) qui, lors du 39ème sommet de l’organisation tenue à Dar-es-Salam, en Tanzanie, a permis aux chefs d’Etat et de gouvernements de manifester leur solidarité avec le Zimbabwe. Ces derniers ont fait appel pour la levée immédiate des sanctions contre le Zimbabwe imposées par les Etats-Unis depuis 2001 afin de faciliter le relèvement socio-économique du pays.

Ce sommet a notamment permis aux États membres de la CDAA de désigner, à l’unanimité, le 25 octobre comme une journée de solidarité collective contre l’embargo sur le pays de Robert Mugabe.

Pour la diplomatie zimbabwéenne au Sénégal, les sanctions ont été imposées en représailles au programme historique de répartition de la terre et en réalité elles ont provoqué un dommage énorme de l’économie dans l’ensemble du pays et contribué à la recrudescence de la pauvreté qui secoue le Zimbabwe. Au delà d’entraver la capacité du gouvernement à mettre en œuvre son programme de développement, les sanctions continuent d’affaiblir l’ensemble des secteurs d’activité économique du pays. Elles ont causé depuis les derniers 18 ans, une perte de recettes d’environ 42 milliards de dollars américains, a confié l’ambassadeur de la République du Zimbabwe au Sénégal et en Gambie, SE James Maridadi. Aujourd’hui, les autorités diplomatiques invitent tous les pays africains, notamment le Sénégal, à suivre le pas de la CDAA qui a courageusement affiché une position ferme contre les sanctions imposées au Zimbabwe.



En mars, les Etats-Unis ont prolongé d'un an les sanctions économiques visant le pays. Washington prévoit de les lever seulement lorsque le pays décidera de mener des réformes politiques. L'Union européenne quant, à elle, maintient un embargo sur les armes, en plus des sanctions imposées à l'ancien président Robert Mugabe. Le chef de la diplomatie Zimbabwéenne au Sénégal, en compagnie de représentants de pays membres de la CDAA, faisait face à la presse ce 25 octobre dans les locaux de leur ambassade sise au Point E.