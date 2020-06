Levée des restrictions : Les restaurants ouvrent, les bars restent fermés et le sport sur les plages non encore autorisé.

Suite à la levée les restrictions du transport sur l’étendue du territoire national et l'assouplissement de certaines mesures qui consistaient à endiguer la maladie de Covid-19, le ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a réitéré ce jeudi, la volonté de l'État de « la reprise de l'économie nationale ».



Face à la presse, il a soutenu que certains secteurs comme la restauration ont été très touchés par la crise sanitaire. « Samedi passé j'avais instruit le préfet de Dakar de rencontrer les acteurs de la restauration pour discuter avec eux des modalités de reprise. À l'issue de cette rencontre, dit-il, les différents acteurs avec le préfet ont convenu d'une reprise en respectant les mesures barrières (moins de tables, moins de personnes entre autres). Les restaurateurs ont accepté de présenter les menus de manière électronique », explique le ministre de l'intérieur.



Pour l'instant, Aly Ngouille Ndiaye précise que « seuls les restaurants, les salles de sports et les casinos sont autorisés à ouvrir. Avec ces derniers on peut respecter les mesures barrières. Par contre les bars resteront fermés et les sports dans les plages ne sont pas pour le moment autorisés.., »