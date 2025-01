Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : Takku Wallu Sénégal riposte et déploie une défense stratégique de poids

La crise politique et judiciaire autour de Farba Ngom, député de l’Assemblée nationale, entre dans une nouvelle phase avec la décision de Takku Wallu Sénégal, de renforcer sa défense. Face à des accusations de blanchiment d’argent à hauteur de 125 milliards de francs CFA, l’opposition sénégalaise s’active pour protéger l’un de ses poids lourds. La coalition a en effet recruté six avocats du barreau du Sénégal, dont des figures de premier plan, à savoir Mes El Hadji Amadou Sall, El Hadji Diouf, Oumar Youm, Antoine Mbengue, tous anciens ministres, ainsi que Mes Ousmane Thiam et Adama Fall. Cette équipe d’élite s’attelle désormais à préparer la défense de Farba Ngom après la décision du ministre de la Justice de saisir l’Assemblée nationale pour demander la levée de son immunité parlementaire.



Pour rappel , le 10 janvier 2025, le ministre de la Justice a envoyé un courrier au président de l’Assemblée nationale, sollicitant la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Cette démarche fait suite à la demande du Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, formulée à travers une correspondance datée du 3 janvier 2025. Le procureur de la République financière du pool judiciaire financier (PJF) est à l’origine de l’enquête qui vise à élucider une affaire de blanchiment d’argent dans laquelle Farba Ngom serait impliqué. Selon les premiers éléments de l’enquête, des transactions financières douteuses auraient permis le transfert et le blanchiment d’une somme impressionnante, estimée à 125 milliards de francs CFA.



Du côté de Takku Wallu Sénégal, la riposte est tout aussi politique que judiciaire. La coalition entend se battre sur tous les fronts pour défendre Farba Ngom, et cette défense est placée sous la houlette de figures incontournables du barreau, des avocats qui ont non seulement une expérience politique mais aussi une expertise en matière de droit pénal.



Les avocats de Takku Wallu Sénégal prévoient de s’adresser à la presse après la comparution de leur client devant la commission ad hoc, et il est à prévoir que ce dossier n’en finira pas de secouer le paysage politique, déjà largement divisé entre majorité et opposition.