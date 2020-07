Levée de l'état d'urgence : Les Rufisquois sont partagés sur la décision du Chef de l’État.

Le Président de la République Macky Sall a annoncé lundi soir, la levée du couvre-feu et de l'état d'urgence instaurés à cause de la Covid-19 depuis 3 mois. Une situation qui intervient malgré la progression de la maladie dans le pays.



Une décision qui ne pas fait l'unanimité à Rufisque. Si pour certains, il était temps de lever l'état d'urgence, d'autres par contre, estiment que c’est une très mauvaise idée allant même jusqu’à qualifier cette décision du chef de l'État, "d'abandon de sa population."



Ces derniers indiquent qu’ils s'attendaient à une mise en place de nouvelles mesures draconiennes pour barrer la route à la pandémie face à cette population insouciantes de la gravité de la maladie.

Selon eux, l'État devait confiner Dakar qui est l'épicentre de la maladie et les autres régions fortement touchées, mais pas "abandonner la population comme il l'a fait."



Par contre, d'autres soutiennent que c'est une très bonne idée de déconfiner. Car "ça va nous permettre de vaquer à nos occupations et trouver quoi se mettre sous la dent."