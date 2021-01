Levée de fonds du Pastef : « Ce parti qui viole la loi doit être dissout (...) et ses leaders emprisonnés » (Me El Hadj Diouf, PTP)

Me El Hadji Diouf s'est invité au débat sur le financement des partis politiques au Sénégal. Le tonitruant avocat a profité de son face à face avec la presse, ce 6 janvier, pour s'en prendre au parti Pastef-les patriotes, notamment sur sa levée de fonds qui fait parler beaucoup ces derniers jours. Pour Me Diouf, c'est une tentative de blanchiment de capitaux. Il invite, à cet effet, le ministre de l'intérieur, Antoine Diome à faire valoir la loi sur le contrôle de la vie des partis politiques en appliquant des sanctions contre ce parti dont le leader n'est autre qu'Ousmane Sonko. "Ce parti qui viole la loi doit être dissout et mieux, ses leaders emprisonnés", a-t-il ajouté devant les journalistes.