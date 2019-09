Levée de boucliers contre la prise en charge des blessés de l’accident de Badiouré : Le chirurgien orthopédiste se lave à grande eau et pointe du doigt un déficit d’équipement médical.

C'est un médecin touché dans sa chair qui s'est livré à Dakaractu pour préciser un certain nombre de choses. Le chirurgien orthopédiste Abdou Diatta revient dans cet entretien sur la prise en charge des blessés de l'accident de Badiouré tant décriée par leurs parents et autres citoyens. Des accusations qu'il botte en touche. Il est revenu sur les conditions d'envoi des neuf malades à Dakar. Le médecin chirurgien appelle l'État du Sénégal à accompagner les structures sanitaires du pays en matériel sans quoi il leur sera difficile de traiter les malades. À l'en croire, l'expertise est là, la main est là, il ne reste que le matériel approprié et adéquat pour la prise en charge de certains malades à l'image de ceux qui ont des blessures ouvertes. Abdou Diatta se confie...