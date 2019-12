Leur siège cédé à un tiers : Le Centre national de Ressources éducationnelles exclu de ses locaux

Le Centre national de Ressources éducationnelles a été exclu des locaux qui l’abritait à Mermoz Pyrotechnie après la cession de leur immeuble à la SARL Etablissement Abdoul ABASS, laquelle cession a été faite à l’Etablissement Abdoul ABASS par la Société nationale de Recouvrement (SNR) par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019 par Me Hadjarat Aminata Guèye Fall, notaire à Dakar.

Une expulsion, une deuxième fois, effectuée par les gendarmes de la brigade de Ouakam du Centre national de Ressources éducationnelles (CNRE), service directement rattaché au cabinet du Ministre de l’Education nationale, de l’immeuble formant le lot n°13 177 /GR ex 18 951/DG sis à Mermoz Pyrotechnie.

Selon un des membres du personnel Chamsdine Ndiaye qui a relayé l’information, le CNRE est une contrepartie de l’Etat du Sénégal dans le Programme d'appui aux plans d'action, depuis 2009. Dans ce projet canadien, « la contribution de l'état du Sénégal est de 15% et 85% aux canadiens. Les 15% de l’État du Sénégal se déclinant comme suit mise à disposition de fonctionnaires, un terrain et unepetite contribution financière.

« Le terrain qui abrite le CNRE appartient donc clairement à l'état du Sénégal (les canadiens étant partis depuis longtemps) » assure t’il. « C’est donc avec stupéfaction que nous avons appris la nouvelle de la cession de cet immeuble à la SARL Etablissement Abdoul ABASS, laquelle cession a été faite à l’Etablissement Abdoul ABASS par la Société nationale de Recouvrement (SNR) par acte notarié dressé les 15 et 23 avril 2019 par Me Hadjarat Aminata Guèye Fall, notaire à Dakar. C’est seulement ce mercredi que le personnel du CNRE est entré en possession de l’ordonnance de référé du 19 août 2019 rendue par le tribunal de grande instance hors classe de Dakar nous confirmant notre expulsion », indique t’il.

Le Ministre de l’Education nationale saisi, à son tour, a touché le Ministre des Forces armées qui a instruit ses éléments de suspendre la procédure d’expulsion (provisoire) ajoute la même source. « On se demande comment un État peut-il vendre son propre bien pour déloger une institution aussi importante que le CNRE » s’est insurgé M Ndiaye. Il a pour finir, promis une rude bataille « avec les organisations syndicales, les associations de langues, la société civile, les partenaires nationaux et internationaux du CNRE »